Kılıçdaroğlu konuşurken bir anda sahneye atladı. Herkesin yüreği ağzına geldi

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kayseri’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılımıyla miting yaptı.

KILIÇDAROĞLU KONUŞURKEN BİR ANDA ATLADI

Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’deki konuşması sırasında bir genç sahneye atladı.

Korumaların bir anda harekete geçmesiyle herkesin bir anda yüreği ağzına geldi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “”Bir şey olmaz, fotoğraf çektirecek, gelsin çekelim” ifadelerini kullandı.