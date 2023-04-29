Kılıçdaroğlu konuşurken bir anda sahneye atladı. Herkesin yüreği ağzına geldi

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’deki konuşması sırasında bir genç sahneye atladı. Kılıçdaroğlu, “Gelsin, bir şey olmaz. Fotoğraf çekilelim” dedi.

Kılıçdaroğlu konuşurken bir anda sahneye atladı. Herkesin yüreği ağzına geldi

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kayseri’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılımıyla miting yaptı.

KILIÇDAROĞLU KONUŞURKEN BİR ANDA ATLADI

Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’deki konuşması sırasında bir genç sahneye atladı.

Korumaların bir anda harekete geçmesiyle herkesin bir anda yüreği ağzına geldi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “”Bir şey olmaz, fotoğraf çektirecek, gelsin çekelim” ifadelerini kullandı.

kilicdar-genc.jpg

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum
Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş ve Gaffar Okkan’ın katillerini kulaklarından tutup mahkemeye getireceğim
Kılıçdaroğlu Financial Times'a konuştu. "Erdoğan'ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz"
Araplar'dan 14 Mayıs yorumu: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa Türkiye'ye gelmeyiz
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Son Haberler
Karagümrük yara aldı Spor
Karagümrük yara aldı
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı Güncel
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı
Eyüpspor yerinde sayıyor. Hasreti 4 maça çıkardı Spor
Eyüpspor yerinde sayıyor. Hasreti 4 maça çıkardı
Tacettin Bakacak: Umutlarımız sürecekti Spor
Tacettin Bakacak: Umutlarımız sürecekti
Yalçın Koşukavak: Galibiyet iki takım için de önemliydi Spor
Yalçın Koşukavak: Galibiyet iki takım için de önemliydi
Van'da yolcu otobüsü devrildi Yaşam
Van'da yolcu otobüsü devrildi