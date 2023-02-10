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Kemal Kılıçdaroğlu: Kötülüğe susarsam ona ortak olurum

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum" notuyla videolu bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, AFAD raporundan bir bölüm okuyan Kılıçdaroğlu, "AFAD kendi röntgenini çekmiş ama dinleyen kim" dedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:54
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Kılıçdaroğlu: Kötülüğe susarsam ona ortak olurum

Kemal Kılıçdaroğlu: Kötülüğe susarsam ona ortak olurum
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Birgün'ün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum" notuyla bir video mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu 23 Kasım 2022'de, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan ve 96 yurttaşın yaralandığı 5.9'luk depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan rapordan bazı kesitleri paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar. Ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım? Siyaset üstü mü diyeyim?" ifadelerini kullandı.

AFAD'IN RAPORUNU AÇIKLADI

"O raporda AFAD ne diyor, özetliyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu "Koordinasyon sağlayamadık diyor. Toplanma alanı yanlış seçildi diyor. Yardımlar geç geldi diyor. Çadır takibini yapamadık diyor. Görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu diyor. Koordinasyon birimi oluşturulamadı diyor. Yemek dağıtımında sorunlar yaşadık diyor. Personel ancak iki gün sonra Düzce'ye ulaşabildi diyor. Deprem sonrasında zarar tespit sürecine bile yetersiz kaldık diyor. Düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık diyor. İnşaat mühendisleri yerine, öğretmen ve imamlardan ekip kurduk diyor" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar. Ama dinleyen kim?" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN İNSANI ONURLUDUR"

"Milletimiz derin bir acı yaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Halkımızın dirayetiyle, birliğiyle, yardımlaşmasıyla olağanüstü bir seferberlik içindeyiz. Bu ülkenin insanı onurludur, ona hak ettiği yaşamı kurmak da bizim boynumuzun borcudur. İşte bu yüzden halkımızın neyle karşı karşıya olduğunu, bu Saray siyasetinin nereye getirdiğini ve bu sözde üstü dayatmasını neden asla kabul edemeyeceğimi size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım" dedi.

"BEN HALKIMIN KAVGASIYIM"

Kılıçdaroğlu "İnanın siyaset üstü demek en kolayıdır, ama ben öyle bir yerdeyim ki ben artık kolayı yapamam. Ben artık bu kırık cam parçaları üzerinde çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Çünkü ben halkımın kavgasıyım. Bakın, elimdeki rapor; bu raporun giriş bölümündeki bir cümleyi okuyorum, neden bu raporun hazırlandığı burada yazılı; 'Afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelebilecek benzer olaylarda afet yönetimine katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır'. Evet, katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır. Ne diyor; 23 Kasım'da 2022'de, yani sadece 2 buçuk ay önce, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklükte bir deprem oldu. Can kaybı yoktu. 96 vatandaşımız yaralanmıştı. Görece küçük bir depremdi. Deprem sonrası AFAD tarafından bir analiz raporu hazırlandı" diye konuştu.

"İMAMLAR DA EKİPTEYDİ"

"Peki o raporda AFAD ne diyor" diye soran Kılıçdaroğlu "Özetliyorum; koordinasyon sağlayamadık diyor. Toplanma alanı yanlış seçildi diyor. Yardımlar geç geldi diyor. Çadır takibini yapamadık diyor. Görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu diyor. Koordinasyon birimi oluşturulamadı diyor. Yemek dağıtımında sorunlar yaşadık diyor. Personel ancak iki gün sonra Düzce'ye ulaşabildi diyor. Deprem sonrasında zarar tespit sürecine bile yetersiz kaldık diyor. Düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık diyor. İnşaat mühendisleri yerine, öğretmen ve imamlardan ekip kurduk diyor" dedi.

"BEN NASIL SUSAYIM"

Kılıçdaroğlu "Sevgili halkım, AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar. Ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım? Siyaset üstü mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? Kader planı mı diyeyim?" diye konuştu.

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Okur
10.02.2023 11:18
Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin ümidi oldu. Akşener hâlâ siyasi hesap yapıyor  
 
SAPERE AUDE-AKLINI KULLANMAYA CESARETİN OLSUN
10.02.2023 11:14
Devletin gücünü göstermek, moral vermek amacı veya muhalefet açısından eksikliklerde eleştiriler getirmek siyaset olarak algılanmamalı.Siyasi amaçlı olanı/olmayanı vatandaş bilir.  
 
M.C
10.02.2023 11:14
AKP mualefetin soylediklerini yapiyor. Kendi fikirleriymis gibi sunuyor.Sn. Kilicdaroglu cok dogru bir konuyu parmak basmis. Hic bir afat yonetimi bilgisi ve deneyimi olmayan yandas baskanlik yapiyor  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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