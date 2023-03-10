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Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine vergi sözü. Yavaş ile Malatya'da açıkladı

Mansur Yavaş ile birlikte Malatya’ya giden Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde vergi alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Biz bunu taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz" dedi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:30
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Kılıçdaroğlu Malatya'da deprem bölgesine vergi sözü verdi

Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesine vergi sözü. Yavaş ile Malatya'da açıkladı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Malatya deprem bölgesine gitti.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde vergilerle ilgili iktidara çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Bu bölgede en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerektiğini ifade ettim. Buradan iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz. “ ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Malatya'ya depremden sonra ikinci gelişim. İş dünyasıyla toplantı yaptık, sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları, fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya'dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları. Bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Deprem bölgesi dışına çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmeleri için vergi avantajının sağlanması lazım.

İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları, üretim yapmaları gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Kendilerine de söz verdim, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder de kazandığımızda görecekler, bu bölgede en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerektiğini ifade ettim.

"BENİM GÖREVİM"

Buradan iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz.

Depremde yıkılan evler var, kırsal kesimde ciddi sorunlar var, elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri sütümüzü satamıyoruz, arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz dediler. Et ve Süt Kurumu'na, Toprak Mahsullerine çağrı yapıyoruz.

Esnafın sorunlarının çözülmesi lazım. Aldıkları kredilerin ötelenmesi, faizlerin silinmesi gerekiyor."

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