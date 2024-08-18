Kılıçdaroğlu Özel ve İmamoğlu aynı karede

Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinde Kılıçdaroğlu, Özel, İmamoğlu, Bakırhan ve Baş konuşma yaptı.

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşmasında "Cellatlarla çocuklar aynı dünyada yaşamamalı. Analar ağlamamalı. Emek bölüşülmeli. Babalar da gülebilmeli. Ayrı gayrı olmamalı. İnsan üstün olacaksa, kadın erkekten üstün olmalı. İnsan ayrılacaksa Alevi, Sünni, Türk, Kürt, siyah- beyaz değil, iyi ve kötü olarak ayrılmalı. 'Özünü bilirsen özünden kurtulursun' der Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. O da biliyor ki okunacak en büyük kitap insandır aslında. Ona göre insanlar ya arınacak birlik olacak ya da arınmadan sağılıp gidecekler. Evet biz arınacağız. Kötülükten arınacağız. Evet biz arınacağız. İhanetten arınacağız. Evet biz arınacağız. İncitenlerden arınacağız. Evet biz arınacağız. Menfaatperestlerden arınacağız. Arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz. Arındıkça önce insan, sonra çağ, çığır açan toplum olacağız. Bu bizim Hünkar Hacı Bektaş'a sözümüzdür. Bu bizim Hünkar Hacı Bektaş'a namus borcumuzdur. Arınmalıyız, ayağa kalkmalıyız ve haykırmalıyız. Hep birlikte daha ileriye" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Türkiye, vicdanları yaralayan, bir türlü açıkça ifade edilmeyen bir ayrımcılıkla, Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir. Yürürlükte olan anayasadaki tüm ifadelere rağmen, uygulama sırasında ve kanun yaparken, kanunları uygularken Alevi vatandaşlara eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta, ötekileştirilmekte ve haklı talepleri duymazdan gelinmektedir. Cemevleri, Aleviler için ibadethanedir. Bizler içinde ibadethane olacaktır. Bu yasal hak tanınana, bu anayasal hak kabul edilene kadar sizin mücadeleniz, benim mücadelemdir. Camilerin ibadethane görülüp, cemevlerinin ibadethane sayılmadığı, ÇEDES programı altında, laik eğitimin örselenip katledildiği, Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adıyla, Alevilerin kabul etmediği bir kurumun ve işleyişin oluşturulduğu ve maalesef vaktiyle 'cemevi cümbüş evi' diyen, cemle cümbüşü bir tutan bir anlayışın yönettiği bu ülkede cümbüşün yerinin Kültür Bakanlığı olduğu kabulüyle, bir inancı Kültür Bakanlığı'na bağlayarak bu hakareti, bu hor görmeyi kurumsallaştıran bir anlayışa itiraz ediyoruz. Haklı itirazlarımızın yanındayız. Madımak utancıyla bu devlet hala yüzleşmemiştir. Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelemizi, mücadeleniz olarak hep birlikte sürdüreceğiz." Şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "12- 13 yıl önce buraya geldiğim ilk andan itibaren, üzüntüyle izlediğim buradaki çevre koşullarının ve ortamın iyileşmesi konusunda o günden bu güne görev aldığımız her ortamda ayrı bir gayret içerisinde olmaya özenli davranmaya çaba gösterdik. Hem önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem şimdiki çok değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte ve bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte Hacı Bektaş'a çok özenli hizmetler sunduk. Sizlere söz veriyoruz. Sunmaya devam edeceğiz" dedi.