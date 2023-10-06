Kılıçdaroğlu: SİHA’mız düşürülüyor başka ülkeden duyuyoruz

Editör: Serkan Talan

ABD’nin Suriye’de Türk SİHA’sını düşürdüğünü açıklaması sonrası bugün Dışişleri Bakanlığı, olayın operasyonları etkilemeyeceğini belirtmişti. Bakanlığın yaptığı açıklamaya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, bakanlığın “Farklı teknik değerlendirmeler” diyerek olayı geçiştirmeye çalıştığını belirterek, Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD “meşru müdafaa” diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise “farklı teknik değerlendirmeler” diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor.

Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı “ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der” diye mi şekillendireceğiz?”

NE OLMUŞTU?

ABD’li yetkililer Suriye’de Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait insansız hava aracının F-16 ile düşürüldüğünü açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, SİHA'nın düşürülmesini "üzüntü verici bir olay" olarak nitelemiş ve SİHA'nın bölgede hava operasyonu yürüttüğünü, ABD güçlerine 500 metre kala mesafede "tehdit" olarak değerlendirildiğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili ise insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olmadığını savunmuştu.