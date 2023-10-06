Kılıçdaroğlu: SİHA’mız düşürülüyor başka ülkeden duyuyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD’nin Suriye’de Türk SİHA’sını düşürmesi sonrası Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Kılıçdaorğlu, “Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu: SİHA’mız düşürülüyor başka ülkeden duyuyoruz

Editör: Serkan Talan

ABD’nin Suriye’de Türk SİHA’sını düşürdüğünü açıklaması sonrası bugün Dışişleri Bakanlığı, olayın operasyonları etkilemeyeceğini belirtmişti. Bakanlığın yaptığı açıklamaya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, bakanlığın “Farklı teknik değerlendirmeler” diyerek olayı geçiştirmeye çalıştığını belirterek, Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD “meşru müdafaa” diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise “farklı teknik değerlendirmeler” diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor.

Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı “ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der” diye mi şekillendireceğiz?”

ekran-goruntusu-2023-10-06-162544.png

NE OLMUŞTU?

ABD’li yetkililer Suriye’de Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait insansız hava aracının F-16 ile düşürüldüğünü açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, SİHA'nın düşürülmesini "üzüntü verici bir olay" olarak nitelemiş ve SİHA'nın bölgede hava operasyonu yürüttüğünü, ABD güçlerine 500 metre kala mesafede "tehdit" olarak değerlendirildiğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili ise insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olmadığını savunmuştu.

İlgili Haberler
Dışişleri: SİHA'nın düşürülmesi operasyonları etkilemedi
TSK'nın Suriye'ye hava harekatının görüntüleri paylaşıldı
ABD'den YPG sorusuna kaçmak cevap. Terör örgütünü koruyan ABD Suriye'deki durumdan endişeliymiş
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Aydın'da 4 firari şahıs yakalandı Gündem
Aydın'da 4 firari şahıs yakalandı
Memur ve memur emeklisine büyük şok! Yılbaşında yapılacak zam oranı ortaya çıktı Ekonomi
Memur ve memur emeklisine büyük şok! Yılbaşında yapılacak zam oranı ortaya çıktı
İki günde 9 yangın çıktı. Neron korkusu Gündem
İki günde 9 yangın çıktı. Neron korkusu
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Hangi durumlarda ihbar tazminatı alınır? Gündem
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Hangi durumlarda ihbar tazminatı alınır?
Malatya'da PKK/KCK-YPG operasyonu: 6 zanlı tutuklandı Gündem
Malatya'da PKK/KCK-YPG operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Güvenlik kamerasını izleyen kuaför gözlerine inanamadı. İşe yeni aldığı çırak odaya girip kabusu yaşattı Gündem
Güvenlik kamerasını izleyen kuaför gözlerine inanamadı. İşe yeni aldığı çırak odaya girip kabusu yaşattı