Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.

Danışman ve başdanışman sıfatı hizmet veren Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak ve Deniz Demir'in de aralarında bulunduğu onlarca isimle yollar ayrıldı. Farklı görevlerde bulunanlar bu görevlerini sürdürecek.

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."