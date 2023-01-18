Kılıçdaroğlu vasiyetini açıkladı: Eğer bana bir şey olursa...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına, "Vasiyetim de burada dursun" notunu düştü.

Videoda, tv100'de katıldığı canlı yayın sırasında verilen SADAT reklamına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“BU PARAMİLİTER ARTIKLAR DAHA BÜYÜK BİR RESMİN SADECE BİR PARÇASI”

"Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar, o resimdeki mesaj net. 'Sizin için geleceğiz' diyorlar. Benim için beyefendiler gelecekmiş! Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var; para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli, aslında bunların sayısı binlerce. Uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu iktidar döneminde çalınan, çetelerin çaldığı, mafya artıklarının çaldığı, uyuşturucu baronlarının çaldığı 418 milyar dolar.

"SİZİN ÖNÜNÜZE DİZ ÇÖKÜP YAŞAMAKTANSA, AYAKTA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM"

Sonra çıktım, çok açık ve net bir şekilde söyledim; defterinize yazın, sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız! Önce benimle konuşmak istediler, anlaşmak istediler; kapıyı yüzlerine kapattım! Her türlü operasyona başvurdular. Ve artık son aşamaya geldik; silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar! Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih ederim! Hodri meydan, gelin görüşelim.

Ha Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez, durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim; eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir, o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz! Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz, 85 milyona tahsis edeceksiniz!"