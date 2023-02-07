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Kılıçdaroğlu ve CHP’li başkanlar Hatay'a gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer yarın Hatay’a gidiyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 03:31
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Kılıçdaroğlu ve CHP’li başkanlar Hatay'a gidiyor

Kılıçdaroğlu ve CHP’li başkanlar Hatay'a gidiyor
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Türkiye'de 2 bin 316 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan deprem felaketinin ardından CHP'li başkanlardan 'ortak' karar geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile beraber yarın Hatay'a gideceği ifade edildi.

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