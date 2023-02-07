﻿Kılıçdaroğlu ve CHP’li başkanlar Hatay'a gidiyor

Türkiye'de 2 bin 316 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan deprem felaketinin ardından CHP'li başkanlardan 'ortak' karar geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile beraber yarın Hatay'a gideceği ifade edildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.