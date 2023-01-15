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Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu calı yayında, Kılıçdaroğlu'nun “Burada terörist yetiştiriliyor” diyerek paramiliter olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verildi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 00:34
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Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi

Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Yayın sırasında ekranda SADAT'ın reklamı verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu reklamda, SADAT'ın "Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik..." gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü.

Öte yandan ekranlarda verilen SADAT reklamının haberleştirilmesine, SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'nden tepki geldi. Tanrıverdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Diken'e göre SADAT reklamı Cumhurbaşkanı aday adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadlerinden daha mı önemli?" ifadelerini kullandı.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

Tanrıverdi, bugün Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alarak, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" sözlerini sarf etmişti.

Tepki çeken reklamın söz konusu açıklamanın ardından yayınlanması da dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU KAPISINA GİTMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmiş, burada Erdoğan’a seslenerek ve seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlunun SADAT ve Saray’ın kendisi olduğunu söylemişti. CHP lideri ayrıca, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” demiş ve iddialar Türkiye gündemine oturmuştu.

13 Mayıs 2022'deki ziyaretinde SADAT'ın önünde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

“Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça ‘terör’ ‘tethiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör”

Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?”

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