Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da deprem mezarlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında dualar okunurken, hocanın duayı bitirmesiyle birlikte oradakilere hayatını kaybedenler için Fatiha okumaları istendi.

“BU FATİHA OKUMAYI BİLMİYOR Kİ”

O sırada, Kılıçdaroğlu'na karşı bir vatandaş tepki göstererek, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi.

Bunun üzerine provakatör vatandaş, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Mezarlıkta dua eden vatandaşlar da bağıran vatandaşa "terbiyesizlik yapma" diye tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu olayın tepki alması sonucu sosyal medya hesanından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim.