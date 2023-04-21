Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama

Kılıçdaroğlu Adıyaman’da deprem mezarlığı ziyaretinde kendisine tepki gösteren vatandaşla ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da deprem mezarlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında dualar okunurken, hocanın duayı bitirmesiyle birlikte oradakilere hayatını kaybedenler için Fatiha okumaları istendi.

“BU FATİHA OKUMAYI BİLMİYOR Kİ”

O sırada, Kılıçdaroğlu'na karşı bir vatandaş tepki göstererek, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi.

klscks.jpg

Bunun üzerine provakatör vatandaş, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Mezarlıkta dua eden vatandaşlar da bağıran vatandaşa "terbiyesizlik yapma" diye tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu olayın tepki alması sonucu sosyal medya hesanından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim.

kk-34.jpg

İlgili Haberler
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri
Sinan Oğan ve Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı
CHP konvoyuna saldırı. AKP’nin seçim ofisi önünde beklediler. Bir günde üçüncü provokasyon!
Kılıçdaroğlu'na türbe çıkışı saldırı girişimi. Mezarlık ziyaretinde de sözlü saldırı olmuştu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Diyanet'i kapatacaklar yanıtı
Kılıçdaroğlu depremzedelere verdiği sözü yineledi: Her evi her dükkanı yeniden yapacağız, ücretsiz teslim edeceğiz
Mezar ziyaretinde depremzede genç Kılıçdaroğlu’na sarılıp ağladı
Deprem mezarlığında dua eden Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik
Deprem mezarlığında dua eden Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım Güncel
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı Siyaset
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi Dünya
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri Güncel
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti Siyaset
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti