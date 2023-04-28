Kılıçdaroğlu’na SADAT cezası. Mahkeme kararını açıkladı

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Kılıçdaroğlu’nun avukatı Utku Eren Tosun, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 30 bin lira manevi tazminatın ilk haksız eylem tarihi olan 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Kılıçdaroğlu’ndan alınarak, davacı SADAT’a ödenmesine hükmetti.

SADAT’TAN AÇIKLAMA

Karara ilişkin SADAT Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mayıs 2022’de beraberinde 70’e yakın milletvekili ve toplamda 150’ye yakın partilisiyle şirket merkezimize gelerek şirketimizin kapılarını zorlamış, sözde görüşme isteğinin karşılık bulmaması sonucunda şirketimizin saygınlığını ve itibarını hedef alan haksız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmuş, bu saldırısı tüm basın-yayın organlarında yayınlanarak kamuoyunda şirketimiz hakkında olumsuz algının oluşmasına sebep olmuştu.”

Kılıçdaroğlu’nun şirket aleyhinde sürekli ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılara karşı açtıkları 1 milyon liralık davanın bugün karara bağlandığı aktarılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun manevi tazminat ödemeye mahkum edildiği anlatıldı.

Açıklamada, “Bu mahkumiyet kararı ile Kılıçdaroğlu tarafından şirketimize yöneltilen ithamların hiçbirinin gerçeklikle ilgisinin olmadığı, hiçbir delile dayanmaksızın salt duyumlarla hareket ettiği tescillenmiş bulunmaktadır. SADAT, Savunma Sanayi Hizmet Sektörü’nde faaliyet gösteren emek yoğun bir sermaye şirketidir.” ifadelerine yer verildi. (AA)

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Beylikdüzü'nde bulunan SADAT Genel Merkezi'nin kapısına giderek açıklamalarda bulunmuştu.

SADAT'ı paramiliter bir yapı olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Şunu herkesin bilmesini isterim, CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve saraydır. Bunu bütün halkımıza ifade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.