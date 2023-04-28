Kılıçdaroğlu’na SADAT cezası. Mahkeme kararını açıkladı

SADAT ile ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu’na SADAT cezası. Mahkeme kararını açıkladı

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Kılıçdaroğlu’nun avukatı Utku Eren Tosun, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 30 bin lira manevi tazminatın ilk haksız eylem tarihi olan 13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Kılıçdaroğlu’ndan alınarak, davacı SADAT’a ödenmesine hükmetti.

SADAT’TAN AÇIKLAMA

Karara ilişkin SADAT Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mayıs 2022’de beraberinde 70’e yakın milletvekili ve toplamda 150’ye yakın partilisiyle şirket merkezimize gelerek şirketimizin kapılarını zorlamış, sözde görüşme isteğinin karşılık bulmaması sonucunda şirketimizin saygınlığını ve itibarını hedef alan haksız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmuş, bu saldırısı tüm basın-yayın organlarında yayınlanarak kamuoyunda şirketimiz hakkında olumsuz algının oluşmasına sebep olmuştu.”

Kılıçdaroğlu’nun şirket aleyhinde sürekli ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılara karşı açtıkları 1 milyon liralık davanın bugün karara bağlandığı aktarılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun manevi tazminat ödemeye mahkum edildiği anlatıldı.

Açıklamada, “Bu mahkumiyet kararı ile Kılıçdaroğlu tarafından şirketimize yöneltilen ithamların hiçbirinin gerçeklikle ilgisinin olmadığı, hiçbir delile dayanmaksızın salt duyumlarla hareket ettiği tescillenmiş bulunmaktadır. SADAT, Savunma Sanayi Hizmet Sektörü’nde faaliyet gösteren emek yoğun bir sermaye şirketidir.” ifadelerine yer verildi. (AA)

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Beylikdüzü'nde bulunan SADAT Genel Merkezi'nin kapısına giderek açıklamalarda bulunmuştu.

SADAT'ı paramiliter bir yapı olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Şunu herkesin bilmesini isterim, CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve saraydır. Bunu bütün halkımıza ifade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
SADAT'ın kurucusu ve Sedat Peker'in kaos için işaret ettiği isim Nevzat Tarhan'dan deprem çıkışı
Eski Cumhuriyet Savcısı uyardı: SADAT acilen kapatılmalıdır
TV100’den SADAT’a suç duyurusu
Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’a çok sert tepki. Be gafiller, be ahlaksızlar siz mi beni korkutacaksınız
Öne Çıkanlar
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Son Haberler
Seçim mitinginde panik anları: Meksikalı seçmen fırtınaya kapıldı Dünya
Seçim mitinginde panik anları: Meksikalı seçmen fırtınaya kapıldı
Gençlerbirliği hayata döndü Spor
Gençlerbirliği hayata döndü
Ortadoğu'da kritik görüşme: Hamas, İran'ın davetini kabul etti Dünya
Ortadoğu'da kritik görüşme: Hamas, İran'ın davetini kabul etti
Kars'ta arama kurtarma ekibine AKP seçim afişlerini astırdılar Siyaset
Kars'ta arama kurtarma ekibine AKP seçim afişlerini astırdılar
Azerbaycan'da ilk cep Leclerc'in Spor
Azerbaycan'da ilk cep Leclerc'in
Alanyaspor Ümraniye'yi tek golle devirdi Spor
Alanyaspor Ümraniye'yi tek golle devirdi