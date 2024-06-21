Kılıçdaroğlu’ndan Ankara’yı karıştıran hamle! Özel ile İmamoğlu sinirlendi

Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, tv100’de Başak Şengül’ün programına katılarak verdiği kulis bilgisinde, Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı için harekete geçtiğini ve parti tabanından bu yönde bir talep olduğunu belirtti.

Nur Tuğba Aktay, Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle birlikte CHP içindeki heyetlerde, parti tabanında ve delegeler arasında genel başkanlık isteği olduğunu doğruladı.

Ayrıca, Özgür Özel’in de bu durumdan haberdar olduğu ve bu sıkışmışlığın farklı, plansız ve programsız açıklamalara yol açtığını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıl boyunca Genel Başkanlık görevini üstlenmişti. Ancak 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen Kurultay’da 812 oy alan Özgür Özel’e görevi devretmişti