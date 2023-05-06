Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt ‘Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek’

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt ‘Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek’

Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcıları bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü açıklamasında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı için yaptığı tehditkâr açıklamalara yanıt verdi. Bahçeli'nin "Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" şeklindeki ifadesine cevap olarak, Kılıçdaroğlu şu sözleri söyledi: "Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcıları bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor. Gençler, bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömmek zorundasınız. Bay Kemal ise hepsini ait oldukları yere geri göndermekle yükümlüdür. Size söz veriyorum!"

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NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Yalova'da yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alır" demişti.

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