Kılıçdaroğlu'ndan bomba etkisi yaratacak CHP hamlesi! Ankara kulisleri kaynıyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin bugünkü yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra birtakım tartışma ve ayrışmalar olduğunu kaleme aldı.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin delegeleri aradığını iddia eden Erkin, olağanüstü kurultay için şimdiden imza vermeleri için söz alındığı yazdı.

'HAREKETLİ GÜNLER YAŞANABİLİR'

Erkin'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri delegeleri arıyor ve olağanüstü kurultay için şimdiden imza vermeleri için söz alıyor. Bu konuda da olumlu dönüş alıyorlar. Kasım-Aralık aylarında CHP'de hareketli günler yaşanabilir." Ankara koridorlarını yakından takip eden bir dostumun verdiği bilgi üzerine CHP koridorlarında dolaştım.

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