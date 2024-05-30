Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert hançer yanıtı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından uzun süre devam ettirdiği sessizliğini KRT canlı yayınına katılarak sonlandırdı. Canlı yayında yaptığı açıklamaları ses getiren Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’da tepki gösterdi. “Biz kimi kimin hançerlediği kısmıyla ilgilenmedik ama 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik” ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’u işaret eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Seçim döneminde “Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu istiyor" iftirasını atıp sahte videolarla kampanya yapanlar bugün çıkmış "Cumhur İttifakı CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu istiyor" ters psikolojisiyle algı yaratıyorlar.

Çünkü şunu iyi biliyorlar;

Bu millet teröre geçit vermez!

"Teröristlerle yanyana gibi gösterelim millet oy vermesin. CHP’liler de bu iktidarı sevmez, Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakını yan yanyanaymış gibi gösterelim ki, asıl istediğimizi alalım."

Siz de şunu bilin: Nasıl ki terör örgütleri başlarını ezeceğimi biliyordu, bunlar da Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetirse milletin abad, kendi akıbetlerinin ise berbat olacağını biliyor!

Bu algı tuzağına düşmeyiniz. Bunlar beni istemez!!!

Ben de bunlarla yanyana gelmem!

Diğer taraftan

Erdoğan

çıkmış" hançeri açıkla" diyor…

O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın.

Sen, senin ağababaların, işbirlikçilerin, beslemelerin ve hançeri beraber tuttukların bilsin ki; milli bağımsızlığımızı ve milli ekonomimizi hedef alan, kurduğunuz bu sirki başınıza yıkacağım!

Vatan kurtulacak…”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı dün yaptığı grup toplantısında hem gündem hem de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dair ifadelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına değinen Erdoğan şu sözleri söylemişti:

"28 Mayıs seçimleri sonrasında ifşa olan gizli saklı anlaşmalar, ülkemizin nasıl büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü ortaya koyuyor.

Sağda solda vatan, millet, ahlak edebiyatı yapanların; koltuk uğruna, üç kuruşluk siyasi çıkarları uğruna savundukları tüm değerleri nasıl kolayca sattıklarını hep beraber takip ediyoruz. Daha önce de söylemiştim; Ortaya dökülenler buzdağının sadece görünen kısmıdır.

Asıl büyük skandallar, kirli ve sinsi pazarlıklar suyun altında saklıdır. Karanlık noktaları aydınlatacak olanlar, öncelikle dönemin aktörleridir. 6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayının, hazır bolca da vakti varken, üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir.

Türk siyasetini zehirlemek, Türkiye'ye vakit, nakit ve enerji kaybettirecek gereksiz tartışmaların içine ülkemizi sürüklemek yerine, çıksın, milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İşaret diliyle, imalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin.

Biz, kimin kimi hançerlediği meselesiyle bugüne kadar hiç ilgilenmedik ama, ucundan kan damlayan o zehirli hançerin, 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik."