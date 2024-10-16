Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hodri meydan

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı verilmişti. Kılıçdaroğlu sosyal medyada 'hodri meydan' diyerek video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı şunları söyledi:

"Ne günlere kaldık, Erdoğan çıkmış biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor diye beni şikâyet ediyor ve bu da yetmiyor saray yargısı ile beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan’ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz derinleştikçe, Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunları ile CHP’lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır."

"Tek bir CHP’liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeye bırak, derdin benimle ise ben dimdik durmaya devam edeceğim. Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim! Hodri meydan!"