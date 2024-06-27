Kılıçdaroğlu'ndan flaş İmamoğlu açıklaması. Özel'in yerine İmamoğlu iddiası soruldu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son kurultayda genel başkanlığa veda etmesinin ardından bir süre sessizliğe gömülmüş fakat son günlerde gerek açıklamaları gerek CHP isimler ile baş başa yemek yemesi ile yeniden siyaset sahnesinde gündem olmaya başladı.

Öyle ki kimi kulislere göre CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel başkanlığına geri dönmek için hazırlıklar yapıyor ve CHP’li delegeler ile bu kapsamda bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor.

“ÖZGÜR ÖZEL YERİNE İMAMOĞLU’NU GETİRELİM”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu 17 Haziran tarihinde yazdığı köşe yazısında flaş bir iddiada bulundu. Terkoğlu’nun iddiasına göre CHP’de yönetici olarak görev yapan bir isim Kılıçdaroğlu’na giderek şu öneride bulundu: “Özgür Özel’in yerine Ekrem İmamoğlu’nu getirelim”

KILIÇDAROĞLU’NDAN YANIT

Konunun muhattabı Kılıçdaroğlu flaş iddia sonrasında sessizliğini bozdu ve gazeteci Aytunç Erkin’e yanıt verdi. Kılıçdaroğlu bu tartışmaların içerisine girmek istemediğini kaydederek şu açıklamalarda bulundu:

Bu tartışmaların içine girmek istemiyorum Aytunç Bey. Evet, Ekrem Bey’le bayramda konuştuk ve bayramlaştık. O kadardı” “Bu kulisler nereden ve nasıl çıkıyor anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.