Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık ihtimali hakkında flaş açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara temsilcileriyle CHP Genel Merkezinde değerlendirme toplantısında buluştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu temsilcilerin sorularını da yanıtladı.

Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimali hakkında ghelen soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELERİNİ İSTİYORUM”

Kılıçdaroğlu, “Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda Meral Akşener sıcak bakacağını söylemişti. Siz hayır dediniz halde” sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

“Sayın Akşener’in görüşüne saygı duyarız. İki belediye başkanımızın da bulundukları görevi başarıyla sürdürüyorlar ve başarıyla sürdürmelerini istiyorum.”