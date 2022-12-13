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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık ihtimali hakkında flaş açıklama

Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 21:00
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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık ihtimali hakkında flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık ihtimali hakkında flaş açıklama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara temsilcileriyle CHP Genel Merkezinde değerlendirme toplantısında buluştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu temsilcilerin sorularını da yanıtladı.

Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimali hakkında ghelen soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELERİNİ İSTİYORUM”

Kılıçdaroğlu, “Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda Meral Akşener sıcak bakacağını söylemişti. Siz hayır dediniz halde” sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

“Sayın Akşener’in görüşüne saygı duyarız. İki belediye başkanımızın da bulundukları görevi başarıyla sürdürüyorlar ve başarıyla sürdürmelerini istiyorum.”

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Urfalı
13.12.2022 21:42
Mansur Yavaş aday olmalı  
 
koray
13.12.2022 21:38
7 defa seçim kaybeden adam bunu söylüyor.. mansur yavaşta ekrem imamoğluda chp kökenli değil.. ikiside akp nin saltanatına son verdi.. senin yapamadığını yaptı.. bu konuda son konuşacak kişi sensin...  
 
Ahmet hamdi
13.12.2022 21:24
Mansur yavaş ı aday istiyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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