Kılıçdaroğlu Kızılay ve THK'nın eski yöneticileri ile buluştu: Yolumuza halkına gönül verenlerle devam edeceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah saatlerinde Ankara’da eski Kızılay ve Türk Hava Kurumu (THK) yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda konuşulanların detayına BirGün ulaştı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile yapılan toplantıyı 2005 ile 2011 yılları arasında Kızılay Başkanlığı yapan Tekin Küçükali ve ekibi organize etti.

KURUMLARDAKİ SON DURUMU ANLATTILAR

Toplantıya Kızılay ile THK’nın eski şube başkanları ile delegeleri katıldı. Ayrıca Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın tasfiye ettiği yöneticiler de toplantıda yer aldı.

Tasfiye edilen ve görevleri sona eren Kızılay ve THK yöneticileri hazırladıkları raporları Kılıçdaroğlu’na verdi. Kızılay’daki ve THK’daki son durum Kılıçdaroğlu’na anlatıldı, kurumlardaki tahribat tartışıldı.

"KIZILAY VE THK'Yİ ESKİ YAPISINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmada, “Kızılay ve THK’yı Atatürk’ün kurduğu çizgiye çekeceğiz. Kızılaycılar ülkenin dört bir yanından geldi. Görevden alınanlar veya istifa ettirilenler aramızda. 14 Mayıs’tan sonra Kızılay ve THK'yı eski yapısına kavuşturacağız. Anlattığınız sorunların hepsini biliyoruz. Anlattıklarınız kıymetli. Yolumuza Kızılay’a ve THK’ya gönül verenlerle, halkına gönül verenlerle devam edeceğiz, rant peşinde olanlarla değil. Kızılay gibi THK’yı de bitirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandığı öğrenildi.