Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan hamle! Artık bunu yapmayacak

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Mahkemenin “Mutlak Butlan” kararı verebileceği iddia edilirken, CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise olası bir “Mutlak Butlan” kararında partinin başına tekrar dönebileceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu’na CHP içinden ve tabanından tepkiler gelirken, partiden de ihraç edileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

KILIÇDAROĞLU PARTİDEN İHRAÇ EDİLMEYECEK

CHP’li isimlerden alınan kulis bilgisine göre, Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edilme durumunun söz konusu olmadığı, hatta bu konunun hiç gündeme gelmediği belirtildi.

Alınan bir diğer kulis bilgisine göre ise, Kılıçdaroğlu’nun önemli bir durum olmadıkça Kurultay gündemini soğutmak adına bundan sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmama kararı aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay sonrasında yaşanan tartışmalar konuyu yargıya taşıdı. Kurultay’da şaibe olduğu iddia edilirken, yaşanan hukuki süreç, parti içindeki dengeleri derinden etkiledi.

CHP’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına Mutlak Butlan kararı ile dönebileceği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu ortaya atılan iddialar sonrası, “Mutlak Butlan kararını kabul etmemem mümkün değil, CHP kayyuma teslim edilmez" dedi. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu açıklama, büyük tepki topladı.