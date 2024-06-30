Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek sözler. 'Ben sana ayakkabımı boyatmam'

14 Mayıs Genel Seçimleri’nde Zafer Partisi ve Ata İttifakı’nın ortak adayı olan Sinan Oğan, dün tv100 kanalında katıldığı televizyon nprogramında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan önce Millet İttifakı adayı kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU NE TEKLİF ETTİ?

Birinci tur sonrasında Millet İttifakı adayı ile görüşen Oğan ile Kılıçdaroğlu’nun ne konuştuğu ve Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’a ne teklif ettiği uzun süredir merak konusuydu. Dün akşam yapılan canlı yayında bu soruların cevapları Oğan tarafından verildi.

Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu’nun kendisine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bunun yanında da 3 bakanlık vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Oğan konuşmasının devamında ise Kılıçdaroğlu’nun Altılı masa ve ümit Özdağ’a bol keseden Cumhurbaşkanı yardımcılığı vermesinden ziyade kendisine daha çok vaat verildiğini açıkladı.

Oğan konuşmasının devamında Millet İttifakının parlamentoda çoğunluk kazanamadığını ve Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde ülkede yönetim krizi çıkacağını, bundan dolayı Kılıçdaroğlu’nu desteklemediğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

Sinan Oğan’ın iddiaları sonrası genel seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı olan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Oğan’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada Sinan Oğan’a yönelik çok sert ifadeler kullanırken, “Vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?” diye sordu.

Oğan’ın ikinci turda kendisini desteklemesi halinde 3 bakanlık teklif edildiği iddialarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, ayakkabılarımı bile boyatmak için vermem!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a "Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı" demesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İncinsen de sözün düzünü diyeceğim...

Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!

Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı,

para düşkünü bir siyaset tüccarı,

cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın!

Senin beklentin başkaymış…

Sen bekâcı değil, paracıymışın…

Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun.

Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?

Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı.

Ben yönetmiş olsam; mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş,

gençler araba alabilir hale gelmişti.

Bugün Rus'un, İngilizin'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı.

14 Mayıs akşamı efendini aramışsın.

Ona ilk turda %49,5’da bırakın %50'ye tamamlamayın demişsin.

Sanma o yaptıklarınız , o aldıklarınız yanınıza kalacak.

Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat.

Sözüm ona "milliyetçiymiş".

Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın.

Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka…

Hepinizin milliyetçiliği, benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur.

Sizin benden tek fazlanız; tapularınız ve banka hesaplarınızdır.

Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim...