Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan Tercan'da gerçekleştirilen halk buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili vatandaşları uyaran Kılıçdaroğlu, "Asıl zammı o zaman göreceksiniz. Yağmur gibi zamlar gelecek" ifadesini kullandı.

"YAĞMUR GİBİ ZAMLAR GELECEK"

AKP hükümetinin emekliye maaş zammı için Ocak 2024'e işaret ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Emeklinin durumunu biliyoruz. Maaş zammını ocak ayında yapacağız diyorlar. Ocaktan sonra belediye başkanları seçimleri gelecek. Asıl zammı o zaman göreceksiniz. Yağmur gibi zamlar gelecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı Erzincan'da da cebinden 200 TL'lik banknot çıkaran Kılıçdaroğlu, lirada yaşanan değer kaybına işaret etti. Kılıçdaroğlu, banknotu göstererek "Şu banknot 2009 yılında yürürlüğe girdi. Bu banknotla 2009 yılında 131 dolar alınıyordu. Şimdi 7 dolar alınıyor. 2009 yılında 200 lira ile 18 kilo beyaz peynir alıyordunuz. Şimdi sadece 1 kilo alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİYE GELİNCE PARA YOK DİYORLAR"

AKP iktidarının tarım ürünlerini yurt dışından milyarlarca dolara ithal ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Dışarıdan buğday alıyorlar, dışarıdan arpa alıyorlar, dışarıdan et alıyorlar, dışarıdan canlı hayvan alıyorlar. Dışarıdan mercimek alıyorlar. Dışarıdan nohut alıyorlar. Dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar ama bizim çiftçiye gelince para yok diyorlar. Hakkınızı vermiyorlar. Sizin hakkınızı hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar koruyacak" diye konuştu.

"HALK BANKASI'NIN ÖNÜNÜ KESİYORLAR"

Ziraat Bankası'nın çiftçilere düşük faizli kredi verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, Halkbank'ın da aynı performansı sergilemesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye nasıl Ziraat Bankası ucuz kredi veriyorsa Halk Bankası’nın esnaf dostu olarak esnafa ucuz kredi vermesi gerekir. Ama kesiyorlar önünü, size gelince krediyi vermiyorlar ama ağalara paşalara gelince dünyanın kredisini hem de çok düşük faizlerle veriyorlar" dedi.

"ASIL ZAMLARI YEREL SEÇİMDEN SONRA GÖRECEKSİNİZ"

Emekli maaşlarına yıl sonunda gelmesi beklenen zammı eleştiren Kılıçdaroğlu, "'Emekliye zammı yıl sonunda vereceğiz' diyorlar. Yani 'ocak ayında vereceğiz' diyorlar. Ne demektir ocak ayında vereceğiz? 'Asıl zammı ocaktan sonra yapacağız durumu idare ediyoruz ama ocaktan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecek' deniyor. Ocaktan sonra belediye başkanları seçimleri süreci gelecek. Belediye başkanları seçiminden sonra asıl zamları o zaman göreceksiniz" sözleriyle yerel seçimlere dikkat çekti.

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYARAK OYUNUZU KULLANIN"

Yerel seçimlere ilişkin vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı, "Allah aşkına bu güzel ülkeyi seviyorsanız, çoluk çocuğunuza hizmet ediyorsanız, huzur içerisinde bu memlekette hepimiz yaşamak istiyorsak önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Halktan yana kullanın, adaletten yana kullanın, hukuktan yana kullanın, insandan yana kullanın" ifadelerini kullandı.