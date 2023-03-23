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Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu'nun seçim ilk turda bitmeli çağrısına bomba yanıt. Candaş Tolga Işık açıkladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’ye yaptığı çağrıya İnce’den yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Muharrem İnce’nin kendisine “Önce 100 bin imzayı toplayayım sonra onun sözünü dinler memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dediğini aktardı...

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:05
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Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Muharrem İnce'den bomba yanıt

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu'nun seçim ilk turda bitmeli çağrısına bomba yanıt. Candaş Tolga Işık açıkladı
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Memleket Parti lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK’ya başvurdu. İnce ikinci günde toplam 51 bin imza toplayabildi.

MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye "Seçimi ilk turda bitirmemiz lazım" diyerek çağrıda bulunmuştu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Muharrem İnce ile görüşerek İnce’nin Kılıçdaroğlu’na yanıt verdiğini açıkladı.

“KEMAL BEY BENİM ABİMDİR, GENEL BAŞKANIMDIR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işık; “Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı  "İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Işık daha sonra bir paylaşım daha yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem İnce aradı tekrar açıklamasındaki "Onun sözünü dinlerim" ifadesini yanlış bir anlam çıkmaması adına "Görüşme teklifini kabul eder, orada söyleyeceği sözleri memnuniyetle dinlerrim" şeklinde söylediğini iletti. Aynen aktarıyorum. Kamuoyunun bilgisine."

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, "Görüyorum ki sözlerim 'sözünden çıkmam' gibi tuhaf bir manaya çekiliyor" ifadelerini kullandı. İnce'nin açıklaması şu şekilde: 

"Candan Tolga Işık’a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara toplu cevap vermem gerekirse: Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim “sözünden çıkmam” gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gerçi Candan Bey sağolsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım. Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez."

 

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