Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu, Prag’da Egemen Bağış'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu ve eski AKP milletvekili olan eşi Prof. Zeynep Karahan Uslu, turistik seyahat için bulunduğu Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Türkiye Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.

Prag Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından hesabından ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ile birlikte TBMM’de İstanbul’u temsil eden Sayın Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve eşi Sayın Dr. İbrahim Uslu Prag’a turistik ziyaretleri kapsamında sefaretimizi ziyaret ederek anılarını tazelediler."

Büyükelçiliğin paylaşımının ardından, sosyal medyadaki bazı hesaplardan "Kılıçdaroğlu'nun sık sık Egemen Bağış'a yönelttiği suçlamalar" hatırlatılarak İbrahim Uslu'nun ziyareti eleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu'nun "rüşvet ilişkileri içinde olma" iddiasıyla suçladığı Egemen Bağış, 17-25 Aralık 2013 sürecinde kamuoyuna yansıyan konuşma kayıtları ve görüntülerin ardından Devlet Bakanlığı'ndan istifa etmek zorunda kalmıştı. Bağış, daha sonra ise Prag Büyükelçiliği'ne atanmıştı.