Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Erdoğan vardı. MHP siyaset yasağı istemişti

Mezuniyet töreninde teğmenlerin attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teğmenleri hedef alan açıklamalarına CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ı hedef alarak paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde oldu:

Darbe paranoyası yaparak milleti korkutmayı ve kutuplaştırmayı bırak! Senin ve zihniyetinin, zaten Atatürk’ü, Cumhuriyeti ve milletimizi sevmediğini biliyoruz. En ufak olayda darbe çığırtkanlığı yapmak, darbecilerin en büyük özelliğidir...



Darbe yapılan ülkelerde:

• Darbe… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 9, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, MHP milletvekilleri İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayetiyle 'suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlamasıyla dava açılmıştı. Kılıçdaroğlu için 2,5 ila 3,5 yıl hapis ve TCK 53 kapsamında siyasi yasak talep edilirken, iddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Kılıçdaroğlu'nun bu davadan ceza alması durumunda siyasi yasaklı hale gelecek.

KILIÇDAROĞLU NE İLE SUÇLANIYOR?

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre İddianamede Kılıçdaroğlu’na yönelik çok sayıda suçlama yöneltildi. Kılıçdaroğlu’nun 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübünde yaptığı söyleşi, 2015 yılında katıldığı televizyon programları ve toplantılardaki demeçleri suçlama konusu yapıldı. Bu durum Kılıçdaroğlu’nun adım adım kayıt altına alındığını ortaya çıkardı.