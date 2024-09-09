Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Erdoğan vardı. MHP siyaset yasağı istemişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Erdoğan vardı. MHP siyaset yasağı istemişti

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teğmenlere ilişkin açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mezuniyet töreninde teğmenlerin attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teğmenleri hedef alan açıklamalarına CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ı hedef alarak paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde oldu:

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NE OLMUŞTU?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, MHP milletvekilleri İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayetiyle 'suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlamasıyla dava açılmıştı. Kılıçdaroğlu için 2,5 ila 3,5 yıl hapis ve TCK 53 kapsamında siyasi yasak talep edilirken, iddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Kılıçdaroğlu'nun bu davadan ceza alması durumunda siyasi yasaklı hale gelecek.

KILIÇDAROĞLU NE İLE SUÇLANIYOR?

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre İddianamede Kılıçdaroğlu’na yönelik çok sayıda suçlama yöneltildi. Kılıçdaroğlu’nun 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübünde yaptığı söyleşi, 2015 yılında katıldığı televizyon programları ve toplantılardaki demeçleri suçlama konusu yapıldı. Bu durum Kılıçdaroğlu’nun adım adım kayıt altına alındığını ortaya çıkardı.

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