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Gereğini yapıyor Ahmet Kılıçdaroğlu'nun kaderini açıklamaya kalktı aldığı cevapla tuş oldu

"Kılıçdaroğlu kaybederse feci bir sonla siyasete veda edecek, CHP darmadağın olacak" diyen Ahmet Hakan'a cevap gazeteci Kenan Başaran'dan geldi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 19:01
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Kılıçdaroğlu'nun kaderini açıklamaya kalkan Ahmet Hakan aldığı cevapla tuş oldu

Gereğini yapıyor Ahmet Kılıçdaroğlu'nun kaderini açıklamaya kalktı aldığı cevapla tuş oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, canlı yayında Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan’a yönelik, "Vallahi Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözleri gündem olan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanma ve kaybetme ihtimalini değerlendirdi.

Hakan, CHP liderinin kaybetmesi durumunda siyasete, "feci bir sonla veda etmiş olacağını" savunarak CHP'nin darmadağın olacağını öne sürdü. Hakan yazısında “Kaybederse: OFFFF! Kendisi için çok ama çok kötü olacak. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşımış olacak. Feci bir sonla siyasete veda etmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

KAÇ ÖNGÖRÜSÜ TUTMUŞ

Gazeteci Kenan Başaran Ahmet Hakan’ın bahse konu yazısıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Ahmet Hakan için “Kaç öngörüsü tutmuş” diyen Kenan Başaran’ın paylaşımı şu şekilde:

“Küçük bir arşiv taraması yapılsın. Değil 3-5 ay sonrasının, 1 hafta sonrasına dair kaç öngörüsü tutmuş, görelim?”

NE OLMUŞTU

Hakan, "Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kılıçdaroğlu kaybederse" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kazanırsa: Muhteşem bir finale imza atmış olacak. Bu zamana kadarki tüm mağlubiyetlerini unutturmuş olacak. Kendisiyle ilgili tüm algıları yerle bir etmiş olacak. Ekrem İmamoğlu’nun önü kapanmış olacak. CHP’nin geleceğini tasarlama hakkını eline almış olacak. Yanında yöresinde yer alanlara gün doğmuş olacak. Siyasi hayatının son döneminde star olmuş olacak.

Kaybederse: OFFFF! Kendisi için çok ama çok kötü olacak. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşımış olacak. Feci bir sonla siyasete veda etmiş olacak. 'İmamoğlu’nu, Yavaş’ı aday gösterseydin böyle olmayacaktı' cümlelerine muhatap olacak. Son şakasını yapmış olacak. CHP darmadağın olacak. Ekrem İmamoğlu’na gün doğmuş olacak. Adı tarihe çok kötü geçmiş olacak."

 

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Yandaşları okuyan var mı?
27.01.2023 19:15
Ben şahsen yazılarını, sosyal paylaşımlarını okumuyor, katıldıkları tv programlarını izlemiyorum. Benim vaktim yandaşların kaleminden çıkacak yazıları okuyacak, sözleri dinleyecek kadar değersiz değil  
 
Faruk
27.01.2023 19:03
CHP yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurdu hala ayakta  
 
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