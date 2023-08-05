Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda zincirleme kaza. 7 aracın karıştığı kazada yaralılar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ziyaretindeki konvoyda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si gazeteci olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda zincirleme kaza. 7 aracın karıştığı kazada yaralılar var

Kaza, Erzincan-Erzurum Karayolu Tunceli yol ayrımında meydana geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce hava yoluyla Erzincan’a geldi. Burada yapılan karşılamanın ardından programın yapılacağı Erzincan’ın Tercan ilçesine hareket eden konvoyda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin, Çevik Kuvvet ekiplerinin ve vatandaşların karıştığı 7 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gazetecilerin de hafif sıyrıklarla atlattığı zincirleme trafik kazası sonrası araç trafiği tek şeritten ilerledi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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