Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS Meclis'i karıştırdı

TBMM’de tartışmalar yaşanırken Kılıçdaroğlu'nun Irak-Suriye tezkeresine ilişkin vatandaşlara gönderdiği SMS gerginliğe neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS Meclis'i karıştırdı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak, açıklamalarda bulundu.

SMS GERGİNLİĞİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Irak- Suriye Tezkeresine ilişkin seçmen ve vatandaşlara gönderdiği “AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum” şeklindeki SMS’i hatırlatarak, "Bugün güne uyanan milyonlarca insan bir mesaj aldı, bir SMS mesajı. Bu mesajla kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor tezkereyle alakalı, bu hafta Genel Kurulda görüştüğümüz tezkereyle alakalı" dedi.

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Özlem Zengin, konu ile ilgili görüşleri ise AKP TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in dile getireceğini aktardı.

Yüksel söz alarak şöyle dedi:

"Gazi Meclisimizce kabul edilen tezkereyle ilgili olarak manipülasyon içeren ve hiçbir surette gerçeği yansıtmayan, etik olmayan haber ve açılamalar CHP kurumsal SMS mesajıyla paylaşılmış olup SMS gönderilen kişilerin çoğunun telefon numaraları iradeleri dışında kullanılmıştır. Öncelikle, cep telefon numarası KVKK uygulamaları kapsamında kişisel veri niteliğinde olup TCK madde 136 ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmünü amirdir. Tezkerede geçen ‘Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması’ şeklindeki ifadeler çarpıtılmaktadır" dedi.

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AKP ve CHP arasında sık sık ‘SMS’ tartışması yaşandı. AKP’li milletvekilleri, CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun teskerenin içeriğini çarpıttığını dile getirdiler. CHP’li milletvekilleri ise iddialarında ısrar edince tartışmaların uzamasına neden oldu.

Grup başkanvekilleri AKP’li Özlem Zengin, MHP’li Levent Bülbül, YSP’li Meral Danış Beştaş arasında karşılıklı sözlü tartışmaya milletvekilleri de katılınca oturumlara sık sık ara verilmek zorunda kalındı.

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