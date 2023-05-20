Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2 .tura kalmasının ardından CHP’de rotasyon yaşaınıyor.

Daha önce CHP Doğu masası koordinasyonunda görev alan Diyarbakır Milletvekili adaylarından Cevdet Nasıranlı’ya yeni bir görev verildi. Nasıran’lı Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı oldu.

Kılıçdaroğlu’nın imzasıyla Cevdet Nasıranlı'ya gönderilen görevlendirme yazısı şöyle;

“Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde ‘Siyasi işler ve seçim propagandası’ konusunda çalışmalar yapmak üzere ‘Genel Başkan Başdanışmanı’ olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür.”

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nasıranlı, “Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayım. İnanmak başarmaktır. İnanıyoruz başaracağız.” ifadelerini kullandı.

CEVDET NASIRANLI

Cevdet Nasıranlı, 2019’daki yerel seçimlerde, AKP’den Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkanı adayı olmuştu. Nasıranlı, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinde 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Cevdet Nasıranlı, Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı törenle Ocak 2022 sonunda CHP saflarına geçti.

AKP'den CHP’ye geçen Cevdet Nasıranlı’nın, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle 2017’den bu yana uygulanan koruma kararı kaldırıldı. Nasıranlı, "Korku hamlelerinin nedenini çok iyi biliyoruz" dedi.