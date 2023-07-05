Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı göreve geldikten sonra tweetini sildi

Tanrıkulu’nun IKBY bayrağını paylaşarak yazdığı bir tweete yanıt olarak, “’Dersim katliamı’ faili olan, faşist(!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz, terör destekçilerini Başbuğ Atatürk’ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu” ifadelerini kullanmıştı.

4 Temmuz tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanan Ulukuş, tweetin ortaya çıkmasından sonra paylaşımını silip sonrasında da bir açıklama yayınladı.

Gökşen Anıl Ulukuş’un açıklamasında, “Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim” ifadelerine yer vererek söz konusu paylaşımını sildiğini duyurdu.