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Kılıçdaroğlu'nun ziyaret planında Muharrem İnce ayrıntısı

Şu ana kadar 3 siyasi partiyi ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 siyasi partiyi daha ziyaret edeceği iddia edildi. Ziyaretlerdeki Muharrem İnce detayı dikkat çekti.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:52
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Kılıçdaroğlu'nun ziyaret planında Muharrem İnce detayı

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret planında Muharrem İnce ayrıntısı
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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 5 siyasi partiyi daha ziyaret etmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri buluşmalarına da devam edecek.

Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’la TBMM’de görüşme yapan Kılıçdaroğlu'nun 5 parti belirlediği ifade edildi.

Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, CHP kaynakları Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek ve farklı toplumsal kesimlerin taleplerini dinleme amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyaretlerin devamının da geleceğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun planlanan ziyaretleri şimdilik altı partiden oluşuyor. Bu partiler arasında cumhurbaşkanı adaylığı için imza kampanyasını sürdüren Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi de var.

PLANLANAN 5 PARTİ

Kılıçdaroğlu, Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu’nun görüşme gerçekleştireceği bir diğer parti, yine ittifak bileşeni olan Emek Partisi olacak. Ercüment Akdeniz’le yapılacak görüşmenin yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun bir diğer ziyaret edeceği parti Cumhur İttifakı’na katılacağı iddiaları gündeme gelen Demokratik Sol Parti olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı bir diğer adresi adaylık ilanından sonra ilk olumlu desteği açıklayan Mustafa Sarıgül’ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi olacak. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilanından günler önce dayanışma ziyareti gerçekleştirdiği SOL Parti de yine planlanan ziyaretler arasında yer alıyor.

MEMLEKET PARTİSİ’NDEN RANDEVU TALEP EDİLECEK

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedeflenen bir diğer ziyareti ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. CHP, adaylığını açıklayan ve imza kampanyası devam eden İnce’nin partisinden randevu talep edilecek. Kamuoyunda İnce’nin aday olmaması talebi dile getirilirken iki parti arasında diyalog zemini yaratmaya çalışan çok sayıda siyasetçi olduğu kaydediliyor.

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