Kılıçlı yemin sonrası bir istifa daha! Teğmenlere sahip çıkmıştı...

Sözcü'nün haberine göre; kılıçlı yemin sonrası ihraç talebine karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu, emeklilik dilekçesini verdi.

DAHA ÖNCEDE TEVFİK ALGAN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından mevzuattan kaldırılan Subay Andı’nı okudukları iddiası ile beş teğmenin TSK’dan atılmasına karşı çıkan Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden Korgeneral Tevfik Algan, görev yeri değiştirilince emekliliğini talep etti.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı. Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çatarak, hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okumuştu. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Ardından 5 teğmen ve 3 komutan hakkından TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" denilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildiğini açıklamıştı. Oylamada beş teğmenin ihracı kararı tek oyla çıktı. Dokuz üyeli kurulda beş üye ihraç yönünde oy kullanırken, dört üye bu karara karşı çıktı.

Teğmenlerin avukatları hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

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