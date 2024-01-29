Kilise saldırganları maskesiz görüntülendi. Üçüncü IŞİD'linin izine rastlandı

Sarıyer'deki İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne dün Pazar ayini sırasında maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre kiliseye giren 2 saldırgan çevreye bir anda ateş ediyor. Maskeli saldırganlar saldırı sonrası hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

2 SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri olay sonrası kaçan 2 saldırganı düzenlenen operasyonda yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırganların Rusya ve Tacikistan uyruklu olduklarını açıkladı. Öte yandan saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

SALDIRGANLARIN MASKESİZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kiliseye saldıran teröristlerin maskesiz görüntüleri ortaya çıktı. Gazeteci Levent Kemal, saldırganların kiliseye gelirken araçla seyir halinde olduğu anın görüntüsünü paylaştı.

Kiliseye saldırırken yüzleri kar maskeli olan saldırganların araçta yüzleri açık halde görülüyor. Ayrıca aracın plakasının Polonya'ya ait olduğu görülüyor.

Kemal'in paylaşımına göre kullanılan araç bir başka yabancı uyruklu IŞİD’li teröriste ait.