Kilise saldırısında yeni gelişme: 28 kişi gözaltında, maskeler bulundu, silahlar kayıp

150 kişilik ekip, çalışma kapsamında kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

2 zanlının, yabancı plakalı bir araçla olay yerine yakın bir noktaya kadar geldiğini ve kiliseye yaya olarak girdiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalan 51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı tespit edilmediği gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

KAR MASKELERİ BULUNDU

Öte yandan operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Rus uyruklu D.T ile Tacikistan uyruklu A.K.’nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, saldırı sırasında kullanıldığı düşünülen kar maskeleri bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı kaydedildi.

Gözaltındaki şüpheliler A.K. ile D.T'nin terör örgütü IŞİD ile bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.