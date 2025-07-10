Kilise sandılar truva atı çıktı: Putin'in casusluk merkezi ifşa oldu

İsveç'in Vasteras şehri yakınlarında, Stockholm-Vasteras Havalimanı'na sadece 300 metre mesafede yer alan soğan kubbeli Rus Ortodoks Kilisesi, son dönemde İsveç istihbarat birimlerinin odağına oturdu. 2023 Kasım'ının sonlarında açılan bu kilise, sivil havalimanının yakınlığı ve hava kuvvetleri için eski bir üs olması nedeniyle stratejik bir önem taşıyor. Özellikle İsveç'in 2024 yılında NATO'ya katılmasıyla, Vasteras Havalimanı Nordik-Baltık bölgesinin savunması için kilit bir nokta haline geldi. Güvenlik uzmanları, kilisenin aynı zamanda başkent Stockholm'ü Norveç'e bağlayan E18 otoyoluna ve askeri iletişim için kritik olan Enkoping'deki İsveç Ordusu Komuta ve Kontrol Alayı'na yakınlığını da şüpheli buluyor.

CASUSLUK İDDİALARI VE SAPI'NİN UYARILARI

İsveç iç istihbarat teşkilatı SAPI, 2023 yılının sonlarında yaptığı açıklamayla, Rusya'nın İsveç'teki Moskova Patrikhanesi'ni "istihbarat toplama ve ulusal güvenliği tehdit eden diğer faaliyetler için bir platform olarak kullandığı" uyarısında bulundu. Bu uyarıların ardından, dini gruplara finansal destek sağlayan İsveçli yetkili kurum, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı tüm cemaatlere sağladığı finansal desteği kesti. Kilisenin papazı Pavel Makarenko'nun 2021 yılında muhasebe dolandırıcılığından mahkum olması ve Rus dış istihbarat servisi SVR tarafından madalya ile ödüllendirildiği iddiaları, şüpheleri daha da artırıyor.

AVRUPA'DA YÜKSELEN ENDİŞELER

Moskova Patrikhanesi, Stalin döneminden bu yana Rus rejimiyle yakın bağlar içinde olmuş ve politik çıkarlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında ilerletmiştir. Uzmanlar, Patrik Kirill liderliğindeki Patrikhanenin Rusya'nın "hibrit savaş araçlarından" biri olduğunu belirtiyor. Benzer endişeler sadece İsveç'le sınırlı değil; 2023 yılında Bulgaristan da Moskova Patrikhanesi'nin ulusal liderini casusluk şüphesiyle sınır dışı etti. FBI da Rus ve Yunan Ortodoks kiliselerini Rus ajanlarının yeni casuslar bulmak için kullanabileceği konusunda uyardı. Vasteras şehri, kiliseyi kamulaştırma olasılığını araştırmaya başladı.