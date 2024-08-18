Kilisede eşi benzeri görülmemiş olay! Rahip her şeyi itiraf etti

Avusturya'da kilise arazisinde kendisine tahsis edilen evde metamfetamin laboratuvarı kuran Katolik bir rahibin evine ihbar üzerine baskın yapılırken, metamfetamin üretimi için kullanılan kimyasallar ve laboratuvar ekipmanlarına el koyuldu.