Kiliseden haç çaldı. Nedenini duyanlar şaştı kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kiliseden haç çaldı. Nedenini duyanlar şaştı kaldı

İstanbul’da kiliseye giren bir kişi ibadet için kullanılan haçı çaldı. Polisin yakaladığı hırsızın bahanesini duyanlar şaştı kaldı.

İstanbul Beyoğlu’nda bir kilisede görevliler haçın yerinde olmadığını görünce içerdeki güvenlik kameralarını izledi. Haçın çalındığını tespit eden görevliler durumu polise ihbar etti. Polis ekipleri Fatih Kemal Paşa mahallesinde bir parkta otururken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli polise verdiği ifadede haçı sevgilisine vermek için çaldığını iddia etti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüphelinin 37 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelinin kiliseye girdikten sonra bir süre oturduğu görüldü. Sonrasında haçı çalan şüphelinin kiliseden ayrıldığı görüldü.

98546-3.jpg

98546-2.jpg

98546-1.jpg

98546.jpg

Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Santarelli için karar çıktı Spor
Santarelli için karar çıktı
Baş ağrısını bunlarla yok edin Sağlık
Baş ağrısını bunlarla yok edin
Banu Alkan'ın tercihi Afra Saraçoğlu Magazin
Banu Alkan'ın tercihi Afra Saraçoğlu
Çapraz bağları yırtıldı Spor
Çapraz bağları yırtıldı
İstanbul’un en riskli 9 ilçesi! Batı Nil virüsü Maymun Çiçeği’nden daha tehlikeli Sağlık
İstanbul’un en riskli 9 ilçesi! Batı Nil virüsü Maymun Çiçeği’nden daha tehlikeli
250 metre yükseklikte mahsur kalan kedi kurtarıldı Gündem
250 metre yükseklikte mahsur kalan kedi kurtarıldı