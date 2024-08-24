Kiliseden haç çaldı. Nedenini duyanlar şaştı kaldı

İstanbul Beyoğlu’nda bir kilisede görevliler haçın yerinde olmadığını görünce içerdeki güvenlik kameralarını izledi. Haçın çalındığını tespit eden görevliler durumu polise ihbar etti. Polis ekipleri Fatih Kemal Paşa mahallesinde bir parkta otururken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli polise verdiği ifadede haçı sevgilisine vermek için çaldığını iddia etti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüphelinin 37 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelinin kiliseye girdikten sonra bir süre oturduğu görüldü. Sonrasında haçı çalan şüphelinin kiliseden ayrıldığı görüldü.