Kilis'te ilginç "sokak köpekleri " eylemi: Köpek kostümü giyerek feryat figan ağladı

Türkiye'de sokak köpekleri meselesi, toplumsal bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ele alınması beklenen yeni düzenleme tasarısı, sokak köpeklerinin yönetimiyle ilgili önemli değişiklikleri içeriyor. Hükümetin önerdiği düzenleme, sokak köpeklerinin öncelikle sahiplendirilmesini, ardından sahiplenilemeyenlerin uyutulmasını öngörüyor. Bu durum, hayvan hakları savunucuları arasında endişe ve tepkilere yol açtı.

Kilis'te yaşanan bir protesto eylemi, bu tepkilerin somut bir örneğini teşkil etti. Eylemde, köpek kostümü giyen bir aktivist, sokak köpeklerinin sesini duyurmak için gözyaşlarına boğuldu ve "Beni yok edeceksiniz! Allah'ım, duy beni. Beni de sen yarattın, onu da... Ama o öldürmek istiyor beni! Beni yok etmek istiyor. Yardım et Allah'ım." şeklinde feryat etti.

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin detaylarına bakıldığında, belediyelerin sokak köpeklerini toplayarak ilk etapta sahiplendirme yoluna gitmeleri, belirli bir süre sahiplenilmeyen köpeklerin ise uyutulması planlanıyor. Bu süreç, hayvan hakları savunucuları tarafından, hayvanların yaşam haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle eleştiriliyor.