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Kiliste paketlerce kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’te yapılan denetimlerde 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:58
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Kiliste paketlerce kaçak sigara ele geçirildi

Kiliste paketlerce kaçak sigara ele geçirildi
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İHA’nın haberine göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 Ocak 2023 tarihinde Kilis- Gaziantep karayolunda denetimlerini sürdürürken şüpheli şahısları durdurdu.

Yol kontrolünde E.Ç., M.Ç., F.P., M.M. ve E.B. isimli şüpheli şahısların valizlerinde yapılan aramada, 690 paket gümrük kaçağı sigara, 72 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 adet şarj aleti, 5 adet airpod, aracın bagajında gerçekleştirilen aramada ise 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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