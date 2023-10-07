Kilo verdirmeyi hızlandıran 5 gıda

Editör: Erkavim Yıldırım

Kilo vermek için çeşitli yöntemler deneyenler, beslenme alışkanlıklarına dikkat etmelidir.

Bazı gıdalar, vücudun yağ yakmasını kolaylaştırır ve tokluk hissi verir. İşte kilo vermenize yardımcı olacak besinler:

Sebzeler: Sebzeler, su, lif, vitamin ve mineral açısından zengin ve kalorisi düşük gıdalardır. Sebze tüketimi, kilo verirken sağlıklı beslenmenizi sağlar. Salata, ıspanak, havuç, domates, brokoli ve kabak gibi sebzeleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca brokoli, karnabahar, lahana gibi sebzeler, protein bakımından da yüksektir.

Baklagiller: Baklagiller, lif ve protein kaynağıdır. Tok tutar ve kan şekerini dengeler. Dirençli nişasta içerir ve kilo kaybına faydalıdır. Mercimek, kuru fasülye, nohut gibi baklagilleri diyet listenize ekleyebilirsiniz. Yağ oranını azaltmak için yağsız pişirmeye özen gösterin.

Tam Tahıllar: Tam tahıllar veya tahıl ürünleri, karbonhidrat grubunda yer alır. Lif içeriği yüksek olan tam tahıllar, uzun süre tokluk sağlar ve açlık krizlerini önler. Yulaf, tam buğday ekmeği ve makarna gibi tam tahıl ürünlerini tüketebilirsiniz. Ancak porsiyon kontrolü yapmayı unutmayın.

Yağlar: Yağlar, kilo vermek için zararlı gibi görünse de aslında sağlıklı yağlar vardır. Bu yağlar enerji verir ve vücut fonksiyonlarını destekler. Fındık yağı, zeytinyağı, keten tohumu yağı gibi sağlıklı yağları kullanabilirsiniz.

Protein: Protein ve süt ürünleri, kilo vermede önemli rol oynar. Lif, kalsiyum ve demir içerirler. Protein oranı yüksek ancak yağ ve kalori oranı düşük gıdalar, kilo vermeyi kolaylaştırır. Fasulye, bezelye, balık, yağsız et ve tavuk, süt, yoğurt, peynir ve yumurta akı gibi protein kaynaklarını tüketebilirsiniz.