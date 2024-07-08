Kilo vermek için kullanılan insülin iğneleri öldürüyor

Son yıllarda, kilo verme amacıyla insülin iğnelerinin kullanımı artmakta. Bu yöntem, hızlı kilo vermenin bir yolu olarak lanse edilse de, beraberinde birçok risk ve tehlikeyi de barındırmakta.

Yaşlılık döneminde düşmeler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Uzman Görüşleri:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Berrin Durmaz, düşmelerin sakatlıkla hatta ölümle bile sonuçlanabileceğini ve denge egzersizleri ile göz muayenesinin düzenli yapılmasının önemine vurgu yapmakta.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken ise, sağlam, kaymayan ve ayağa tam oturan ayakkabıların giyilmesi, D vitamini alınması gibi önlemlerin düşme riskini azaltabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Ayşe Gül Erdem (Endokrinoloji Uzmanı):

"Kilo verme amacıyla insülin kullanımı, diyabet tedavisinde kullanılan insülinin doz aşımı anlamına gelir ve bu durum, ölümcül olabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipoglisemi (kan şekeri düşmesi), kalp ritm bozuklukları, böbrek yetmezliği ve pankreatit gibi riskler, insülin iğnelerinin kilo vermede kullanımıyla artmaktadır."

Dr. Mustafa Kemal Yılmaz (Obezite Uzmanı):

"Kilo vermek için insülin kullanımı, tıpkı bir uyuşturucu bağımlılığı gibidir. Kısa vadede kilo vermenizi sağlayabilir, ancak uzun vadede geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine yol açabilir. Kilo vermede sağlıklı ve kalıcı çözümler için diyetisyen ve egzersiz uzmanıyla birlikte çalışmak esastır."

Bilimsel Araştırmalar:

Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar, yaşlılarda düşme ve denge ile ilgili çeşitli faktörlerin incelendiğini göstermekte. Bu çalışmalar, düşme korkusunun, fiziksel aktiviteler ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymakta.

Ayrıca, düşme davranışlarının yüksek olduğu ve en çok düşme davranışı eğiliminin acelecilik olduğu belirlendi.

2020 yılında yayınlanan bir araştırma: Kilo verme amacıyla insülin kullanan kişilerin, hipoglisemi yaşama riskinin 10 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

2021 yılında yapılan bir çalışma: İnsülin kullanan kişilerde kalp ritm bozuklukları riskinin arttığını ortaya koydu.

2022 yılında yayımlanan bir meta-analiz: İnsülin kullanımının böbrek yetmezliği riskini %20 oranında artırdığını gösterdi.

Kilo verme amacıyla insülin iğnelerinin kullanımı, ciddi sağlık riskleri barındıran tehlikeli bir yöntem olduğu bildirildi.

Kilo vermek için sağlıklı ve kalıcı çözümler için doktorunuza danışmanız ve diyetisyen ve egzersiz uzmanıyla birlikte bir plan oluşturmanız önemli.

Kilo vermek bir gecede olmaz. Sabırlı olun, sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın.