Kilo vermenin kolay yolları! Diyet listesine gerek yok

Günlük yaşamınıza kolayca ekleyebileceğiniz küçük ama etkili alışkanlıklarla fazla kilolarınıza veda etmenin mümkün olduğu bildirildi. Bol su içmenin ekranlardan uzak yemek yemek ve uyku düzeninizi iyileştirmek gibi basit değişikliklerin hem bedeni hem de ruhu hafifleteceğinin altı çizildi.

İşte aç kalmadan ve diyet yapmadan kilo vermenin basit yolları...

1. Bol Su İçmek

Su içmek, kilo vermenin en basit ve etkili yollarından biri. Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Walter Willett, su içmenin metabolizmayı hızlandırdığını ve tok hissetmeye yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, yapılan bir araştırma, yemeklerden önce su içmenin kalori alımını azalttığını ve kilo kaybını desteklediğini gösterdi.

2. Ekranlardan Uzak Yemek Yemek

Yemek yerken ekranlardan uzak durmak, farkında olmadan daha az yemenize yardımcı olabilir.

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Suzanne Higgs, yemek yerken dikkat dağınıklığının daha fazla yemek yemeye yol açtığını vurguladı.

Araştırmalar, yemek yerken televizyon izlemek veya telefon kullanmak gibi dikkat dağıtıcı aktivitelerin, kişilerin ne kadar yediğini fark etmeden daha fazla yemelerine neden olduğunu ortaya koydu.

3. Uyku Düzeninizi İyileştirmek

Düzenli ve yeterli uyku, kilo verme sürecinde önemli bir rol oynar. ABD'deki National Sleep Foundation tarafından yapılan bir araştırma, yeterli uyku almanın metabolizmayı düzenlediğini ve kilo kaybını desteklediğini gösterdi.

Ayrıca, Chicago Üniversitesi'nden Dr. Eve Van Cauter, uyku eksikliğinin açlık hormonu olan ghrelini artırdığını ve kilo alımına yol açtığını belirtti.

4. Yavaş Yemek Yemek

Yavaş yemek yemek, tokluk hissini artırabilir ve aşırı yemenin önüne geçebilir.

Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yavaş yemek yemenin, vücudun tokluk sinyallerini daha iyi algılamasına yardımcı olduğunu gösterdi.

Dr. Yoshiko Tanaka, yavaş yemek yemenin kilo kontrolünde etkili bir alışkanlık olduğunu vurguladı.

5. Dengeli ve Besleyici Gıdalar Tüketmek

Kilo vermek için dengeli ve besleyici gıdaları tüketmenin önemli olduğunun altı çizildi.

New York Üniversitesi'nden Dr. Marion Nestle, sağlıklı ve besleyici gıdaların, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağladığını ve kilo verme sürecini desteklediğini belirtti. Ayrıca, yüksek lif içeren gıdalar, tokluk hissini artırarak daha az kalori almanıza yardımcı olabilir.