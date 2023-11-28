Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz

Kilo hedeflerinize ulaşmak harika bir şey, ancak sonunda kurtulmayı başardığımız kiloları hızla geri almakla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu nedenle kiloları uzak tutmak için önce kötü alışkanlıklara elveda demeniz gerekiyor. Çünkü eski alışkanlıklarınıza geri dönerseniz, kaybedilen kiloları çok hızlı bir şekilde geri almanız mümkün.

Kilo vermeden önce, sizi aşırı yemek yemeye iten neydi? Bunu anlamak ve stresli olduğunuzda veya daha doğrusu kendinizi tedavi etmek istediğinizde bir şeyler atıştırıp atıştırmadığınızı bilmek önemli bir nokta. Bazı kişilerde bu durum, iştah tetikleyici hormonlarla ilişkili olabilir. Örneğin, adet öncesi belirtilere eşlik eden hormonal değişiklikler birçok kadına yemek yemek için istek verebilir.

Ruh hali de rol oynayabilir. Tipik örnek depresyondur. İnsanlar depresyonda olduklarında, fiziksel olarak hareketsiz olma eğilimindedirler ve onlara rahatlık verecek olan bir atıştırmalık ararlar. İşte bunun haricinde verdiğiniz kiloları sürdürmenin yolları.

HER ŞEY DENGEDE

Kilo vermede ve korumada en önemli şey doğru dengeyi bulmaktır. İyi beslenmek ve fiizksel olarak aktif kalmak çok önemlidir. Bunun yanında beyninizi de canlı tutacak aktif bir yaşam tarzı benimsemek gerekir.

DİYET PLANI YAPIN



Yemekleriniz ve atıştırmalıklarınız için diyetinizi gün için planlayın. Tabağınızın dörtte birinde protein, dörtte birinde karbonhidrat ve kalan yarısında farklı renklerde sebzeler tüketin. Açlık hissi diyet türünden etkilenir. Aşırı karbonhidrat tüketiminden kaçınınve sadece hayvansal protein almayın, bazı sebzeler ve kuru yemişler de protein sağlarlar.

PORSİYONLARINIZI AYARLAYIN

Ne yerseniz yiyin, porsiyonlarınızın büyüklüğüne dikkat edin. Bir top dondurmanın tadını çıkarın, üç değil. Uzun vadede, çok fazla yerseniz sağlıklı yiyeceklerle de kilo alabilirsiniz. Bbir porsiyon bir avuç dolusuna tekabül eder. Ortalama bir elma bir avuçtan büyüktür, bu yüzden iki porsiyona denk gelir. Kişi ne kadar küçük olursa, sap ve dolayısıyla kısmı da o kadar küçük olur."

TARTINIZI SIK SIK KULLANIN

Kilo vermiş ve bu kaybı sürdürmeyi başarmış insanları izleyen bir Amerikan araştırması, başarılı olan kişilerin yüzde 75'inin haftada bir kez tartıldığını ortaya koymuştur. Tartıdaki sayıyı doğru şekilde izlerseniz, kilo aldığınızı fark edebilir ve porsiyonlarınızı daha iyi kontrol edebilirsiniz. Birkaç kilo aldığınızda, vücudunuzda su tutulduğu için mi yoksa gerçekten kilo aldığınız için mi olduğunu bilmek her zaman kolay değildir. Su tutulumu olduğunda yüzüklerinizi takmak veya ayakkabılarınızı giymek zorlaşacaktır. Öte yandan, kemerinizi bir gevşetmeniz gerekiyorsa bu, hem su tutulumunu hem de fazla miktarda yediğinizi yansıtabilir. Kilolarınızı izlemek için düzenli olarak tartılın ve kilolarınıza geri dönme şansı vermeyin.

GÜNDE EN AZ 30 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN

Kilonuzu korumak için biraz terlemeniz gerekecek. Çeşitli çalışmalar, başarılı bir şekilde sağlıklı kilolarını sürdürenlerin düzenli egzersiz yaptıklarını göstermiştir. Uzmanlar, günde en az 30 dakika egzersiz yapılmasını, aerobik hareketlerin kuvvet egzersizleriyle birleştirilmesini önermektedir. Sevdiğiniz aktiviteleri yapın. Bahçede uğraşmak, jimnastik kadar canlandırıcı bir aktivite haline gelebilir. Ve kendinizi ne zaman hazır hissederseniz, egzersizlerinizin yoğunluğunu ve süresini kademeli olarak artırın.

80/20 KURALI

Her zaman mükemmel olmanın gerekli olmadığını unutmayın, önemli olan süreci iyi yönetebilmektir. 80/20 kuralı bu noktada çok önemlidir. Yediklerinizin yüzde 80'inin sağlıklı olduğuna dikkat ederseniz, geri kalan yüzde 20' ölçülü olarak gevşek tutabilirsiniz. Bütün hafta boyunca diyetinize sadık kaldıysanız, hafta sonu kendinize küçük bir ödül verebilirsiniz.