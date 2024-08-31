Kilosu 30 liradan gidiyor! Hasadı başladı...

Mersin’in Silifke ilçesinde Gündüzler Mahallesi'nde sofralık üzüm hasadı başladı.

İlk hasat edilen üzümler, bahçede kilogram fiyatı 25-30 liradan satılırken, hasat esnasında konuşan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke'nin tarımsal anlamda önemli bir ilçe olduğunu ifade etti.

Turgut, “Toprak verimli olabilir, ancak insanlar çalışkan olmazsa ürün alınamaz, verim alınamaz. Burada Allah her iki nimeti bir araya getirmiş. İnsanların gayreti, çalışkanlığı, gücü bu toprakların bereketidir. Bu nedenle burada yetişen 12 çeşit üzümü elde edebiliyoruz. Üzüm bitiyor hemen sonra erik hasadı başlıyor” diye konuştu.

Hasada katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, üreticilere bol kazanç diledi.