Kocaeli’nin Dilova ilçesinde bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım sabahında yangın meydana gelmişti. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) yaşamını yitirmişti.

SUÇLUYU KAYIRMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Parfüm atölyesinin sahibi Kurtuluş Oransal, aynı gün Yalova’da, oğulları Ali Altay Oransal ve İsmail Oransal ise ertesi gün Tekirdağ’da yakalanmıştı. Oransal kardeşlerin yurtdışına kaçış hazırlığında oldukları ve saklanmalarına yardım eden üç yakını daha gözaltına alınmıştı.

Şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, ‘olası kastla öldürme’ suçlamasıyla, dayı Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ALİ OSMAN AKAT’IN UYUŞTURUCU VE DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Tutuklananlar arasında yer alan Ali Osman Akat’ın geçmişi ise dikkat çekiyor. Oransal kardeşlerin dayısı olan Akat, bir süre Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. Pandemi döneminde bazı devlet kurumlarına sattığı dezenfektanlara dair iddialarla da gündeme gelen Akat’ın adı bir uyuşturucu davasında da geçmişti. 2022’de Kolombiya’dan gelen paketler halindeki 111 kilo kokaine dair soruşturmada tutuklanan Akat, bir süre sonra tahliye olmuştu. Akat, Türkiye’ye bazı reklam ve film projeleri için getirdiği Hollywood yıldızı Steven Seagal’ı dolandırdığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Yangının olduğu Kocaeli’nin Dilova ilçesindeki firma

AKP ALBÜMÜ

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; Akat’ın ayrıca AKP’li eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ve Nihat Zeybekçi, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile olan fotoğrafları ortaya çıktı.

Ali Osman Akat'ın AKP albümü

ÇÖMEZ: SOYLU İLE BOY BOY RESİMLERİ VAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise TBMM’de yaptığı konuşmada, “2021’de Kolombiya’dan gelen uyuşturucu için operasyon yapılıyor ve Türkiye’de bir Kozmetik firması tespit ediliyor. Firmanın sahibi olan Ali Osman Akat, Süleyman Soylu ile boy boy resimleri var. 170 yıl hapisle yargılandı ve sadece 4 ay cezaevinde kaldı” ifadelerini kullandı.