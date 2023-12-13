Kim bu Mouandilmadji? Samsunspor'u golleriyle sırtladı

Samsunspor'da son 3 haftada 4 gol atan Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, takımının çıkışında önemli rol oynadı.

Kırmızı beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Mouandilmadji, "Taraftarımız tabii ki bir forvetten gol bekliyor, çok iyi performans bekliyor. Gol gelmeyince maçlarda tepkiler gelmeye başlıyor. Ben de bunu anlayışla karşılıyorum. Ne olursa olsun, işimin gereğini yapmaya çalıştım. Kafamı hep dik tuttum, gerek hocalarımız gerek takım arkadaşlarım bana çok güvendi. Güvenleri sebebiyle kendilerine teşekkür ettim. Onlar beni her zaman motive etti. Onların bana gösterdiği güven ve inancını atacağım gollerle göstermek istiyorum. Açıkçası bu goller kendime olan güvenimden geldi. Sonuçta çok çalıştım, gol attıkça kendime olan öz güvenim artıyor. Bu şekilde de devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mouandilmadji kimdir?

Mouandilmadji, attığı gollerle en çok merak edilen futbolculardan biri oldu. Peki kim bu Mouandilmadji? İşte cevabı.

- Orta kuzey Afrika ülkesi olan Çad'da doğdu.

- 25 yaşında, 1.90 boyunda.

- 2018'de Porto'nun alt yapısına transfer olarak Avrupa futboluna adımını attı. Ardından Portekiz'in Desportivo Aves takımında forma giydi.

- 2021'de Belçika'nın Searing takımına geçti.

- Searin'de 2 sezonda 62 maçta 13 gol attı.

- Bu sezon başında Samsunspor'a transfer oldu. Şu ana kadar 11 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

- Çad Milli Takımı'nda 4 maçta 1 golü bulunuyor.