Galaya Kim Kardashian’ın tarzı damga vurdu. Yüzünü tamamen kapatan maskeyle galaya katılmayı uygun gören ünlü isimin kıyafeti ve kombinasyonu dikkat çekti.
Academy Museum Gala bu yıl beşinci kez sinemanın tarihini ve yaratıcılığını kutlamak amacıyla dünyaca ünlü isimleri Los Angeles'ta biraraya getirdi.
Hollywood'un yıldızları moda dünyasının duayen isimlerinin tasarımlarıyla kırmızı halıda adeta şıklık yarıştırdı.
44 yaşındaki Kim Kardashian geceye ten rengi maske takarak katıldı. Vücuda oturan korseli elbise giyen Kardashian, kombinini dev taşlarla süslenmiş elmas kolye ve zümrüt yüzüklerle tamamladı.