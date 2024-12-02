Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Engelli yarışmacı yarışmaya damgasını vurdu

Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada, işitme engelli yarışmacı Hüseyin Görücü, ödülün 300 bin TL olduğu soruya kadar başarılı bir şekilde ilerledi.

300 BİN TL’LİK ÖDÜLÜ KAZANDI

Görücü’ye, “Osmanlı Devleti’nde 1913 yılında Behire Hakkı, kadınların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla, adı 'Türk kadınları' ile başlayıp, hangisiyle biten bir okul kurmuştur?” şeklinde bir soru yöneltildi. Bu soruya yanıt veremeyen Görücü, yarışmadan çekilmeye karar vererek, 300 bin TL'lik ödülünü kazandı.

Osmanlı Devleti’nde 1913 yılında Behire Hakkı tarafından kurulan okulun adı Biçki Yurdudur.

Bu okul, kadınların terzi olarak meslek edinmelerini sağlarken, aynı zamanda onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı oluyordu. Behire Hakkı, bu sayede kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkı sağladığı gibi, dönemin zorlu ekonomik koşullarındaki ülke ekonomisine de katkı sunmuş oldu.

HÜSEYİN GÖRÜCÜ KİMDİR?

Benim adım Hüseyin Görücü. 24 yaşındayım. Ailem de işitme engelli. Gazi Üniversitesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Milli sporcuyum U21 Avrupa futbol şampiyonu oldum.

Ben doğuştan bir işitme engelliyim ve böyle büyüdüm. Bazı zorluklar yaşadım. İşaret dili bilmeyen o kadar çok insanlar var ki...

Bunlar kamu kurumlarında, hastanelerde ya da bir karakola gittiğiniz zaman iletişimde çok büyük problemler yaşıyoruz. Bu yüzden mücadele ediyorum.

Milli bir sporcuyum, sizden hiçbir farkım yok. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

1 yaşındayken bir şeyleri görüyorum annemi babamı anlamaya çalışıyorum bir ağabeyim var o da işitme engelli. Ağabeyim bana öğretti. 6 yaşında işitme engelliler ilkokuluna başladım. Onlardan işaret dili öğrendim ve başarılı oldum.