Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçe sorusu! Tuttuğu takımın rengini bilemedi

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün renkleriyle ilgili bir soru, genç yarışmacı Kayra Vardaer için zorlu bir engel oldu. Yarışmacı Vardaer, kulübün renklerini yanlış sıralayınca, 100 bin lira değerindeki ödülü kazanma şansını kaybetti. Yarışmanın bir bölümünde, "Fenerbahçe'nin logosunda yer almayan renk hangisidir?" diye sorulduğunda, seçenekler arasında sarı, mavi, kırmızı ve yeşil bulunuyordu. Yanıtın kırmızı olması gerektiği halde, Vardaer'in verdiği yanlış cevap, onun yarışmadan elenmesine neden oldu.

Yarışmacı Kayra Vardaer, sorunun ardından şu sözleri dile getirdi:

"Güzel bir soru geldi. Yeşil var, ortadaki 'bitki mi' diyeyim, 'yaprak mı' diyeyim... O var. Sarı ve mavi zaten bizim renklerimiz. Lacivert ama burada mavi olarak geçmiş. Kırmızı olduğunu düşünüyorum. Kırmızı renk yok, C şıkkı kırmızı. Son kararım."

Kayra Vardaer'in cevabı vermesi sonrası Kenan İmirzalaoğlu, "Emin miydin Kayra kırmızının olmadığından" diye bir soru yöneltti. Yarışmacı Kayra, "Eminim" cevabını verdi. Cevabın yanlış çıkmasının ardından Kayra Vardaer büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kenan İmirzalaoğlu, "O yuvarlak armanın etrafında kırmızı yok muydu" dedi. Yarışmacı Kayra, "Unuttum" cevabını verdi.

Kenan İmirzalaoğlu, "Kırmızı acaba Galatasaray'ın rengi bizde yoktur diye mi aklına geldi. 'Kırmızı yoktur' mu dedin Fenerbahçe'de. Kırmızı bir taraftan da milli rengimiz, bayrağımızın rengi" dedi. Kenan İmirzalaoğlu son olarak, "Sağlık olsun, 3 tane jokerin vardı. Çok iyi bir yarışmacısın, senle daha uzun süre devam edecektik. O yüzden ben de biraz üzüldüm açıkçası" diye konuştu. Fenerbahçe'nin logosuna dair yanlış cevap veren ve büyük üzüntü yaşayan Kayra Vardaer'in yarışmadan kazandığı para ödülü belli oldu. Kayra Vardaaer, Kim Milyoner Olmak İste'den 50 bin TL kazandı.