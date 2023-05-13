Kim Min-jae için Weghorst formülü

Güney Koreli stoper için İngiliz devi Manchester United'ın devrede olduğu ve görüşmelerin ciddi boyutta ilerlediği iddia edildi .

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 45 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek transferi bitirmek isteyen Manchester United, Kim Min-jae'nin menajerleriyle birkaç hafta önce görüşmelere başladı.

Haber'de; İngiliz kulübünün Güney Koreli stopere "devasa bir teklif" sunduğu iddia edildi. Öyle ki; anlaşma sağlanırsa Min-jae, Manchester United'ta bir yıldız forvetin alabileceği maaşa sahip olacak. Manchester'ın Weghorst formülünü uygulayacağı yazıldı.